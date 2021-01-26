Контрабандисти намагалися переправити до Румунії понад 30 ящиків сигарет

У ході реалізації наявної інформації про можливе здійснення протиправної діяльності на околиці населеного пункту Хижа, оперативні співробітники головного оперативно-розшукового відділу та військовослужбовці мобільного підрозділу Мукачівського загону за 500 метрів до кордону виявили чоловіків, які саме розвантажували транспортний засіб «Форд Транзит», вщерть заповнений пакунками з сигаретами.

Затриманими виявились громадяни України. Чоловіки планували переправити через українсько-румунський кордон майже 16 тисяч пачок безакцизних сигарет. Для складання протоколів про вчинені ними адмінправопорушення зловмисників доставили до прикордонного підрозділу. До того ж, про виявлення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів», направлено повідомлення до ГУ ДФС у Закарпатській області.