«Гвоздь» Ишутина в карьеру Гордеева?

ФАС решила навести по рядок на рынке ритуальных услуг в Воронеже. Значит, опять могут всплыть «темные дела скандального бизнесмена Вадима Ишутина, связанного с бывшим губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.

Как сообщает корреспондент ДОФы, антимонопольщики откликнулись на жалобу похоронных компаний Воронежа, жалующихся на жесткую конкуренцию в отрасли. Небольшие ритуальные конторы теперь могут сжигать тела в единственном в городе крематории ПАО «Воронежского похоронного бюро» (25% плюс одна акция у мэрии Воронежа, остальное принадлежит структурам известного в регионе бизнесмена Вадима Ишутина), которое не должно навязывать свои услуги по копке могил на единственном городском кладбище. То есть «блатным» могильщикам городе не место. В действиях мэрии, кстати, ФАС нарушений не нашел…

На кладбище не спокойненько

Настоял на проверки жалоб ритуальщиков бизнес-омбудсмен в Воронежской области Павел Ковалев, который и настоял в проверке жалобы ООО «Областное похоронное бюро». Дескать, муниципальная администрация городских кладбищ навязывает ритуальным компаниям услуги по копке могил на последнем доступном в городе кладбище «Березовское» именно сотрудниками ПАО «ВПБ». Владеющее единственным в городе крематорием ВПБ якобы не разрешало кремировать тела клиентов других похоронных бюро, требуя оплаты всего комплекса услуг за 32 тыс. руб., а не только сожжения тела покойных граждан.

Люди Ишутина монополизировали ритуальный бизнес Воронежа

Налицо навязывание услуг одной компании, приближенной к муниципалитету. В мэрии Воронежа считают, что правила копки могил необходимы для «контроля за соблюдением порядка захоронений». Например, чтобы не было криминальных погребений и похорон без разрешения. Возможно с монополизмом ВПБ удастся покончить.

Нарушения правил захоронения – не единственный грех воронежского ритуального бизнеса. Так, директор ООО «Воронежское похоронное бюро» и двое местных полицейских, как сообщал «Коммерсант», ранее попались на взятках. Дело возбудило региональное управление СКР. Кстати, по мнению экспертов, оборот теневого сектора ритуального рынка Воронежа достигает 100 млн рублей в год.

Сомнительно, что о том, что творится на воронежских погостах не были в курсе подчиненные экс-губернатора Гордеева и мэрия Воронежа. Почему же допустили игру без правил «на костях»?

Покровители «похоронного короля»

Подобная ситуация установилась на городских кладбищах в бытность губернаторства Алексея Гордеева (ныне – вице-спикер Госдумы) и мэрства Вадима Кстенина, опекавших бизнес Вадима Ишутина, бывшего депутата Воронежской облдумы.

Скандалы с подчиненными и партнерами Алексея Гордеева не задевают

Кстенин известен, в частности, своим криминальным окружением. На нескольких его подчиненных и городских депутатов возбуждались уголовные дела. Не стал исключением. Не стал исключением и приятель Вадима Ишутина – Олег Турбин.

Окружение Вадима Кстенин интересует правоохранителей

Про экс-депутата Воронежской городской Думы Олега Турбина писал «Блокнот-Воронеж». В 2019 году его объявляли в розыск по делу о махинациях в МУП «Воронежская горэлектросеть». Речь о 600 млн рублей. Турбина арестовали заочно, и он сбежал в США к своему другу Ишутину, заправляющими делами на местных кладбищах и крематории. Из-за приятеля Ишутину не стал руководителем «Российского экологического оператора», куда его якобы пропихивал «отец» мусорной реформы Владимир Логинов, соратник Алексея Гордеева.

«Мусорный» трон не получил

Именно из-за проигранной «битвы» за мусорный трон Ишутину и пришлось эмигрировать. Несмотря на поддержку Гордеева. Поговаривали, якобы к этому руку приложил сын экс-генпрокурора Игорь Чайка.

Дело в том, что во многих регионах оператором по обращению с ТКО стала фирма «Хартия», принадлежащая Игорю Чайке. Правда, в Воронеже мусорным регоператором стала компания «Экотехнологии», владельцем которой является бизнесмен Вадим Ишутин. Но у Ишутин были тоже хорошие аппетиты: он хотел заниматься мусором по всей России. И помочь ему в этом намеревались, по данным «Коммерсанта», бывший замминистра природы Владимир Логинов – доверенное лицо тогдашнего вице-премьера Александра Гордеева.

Вадим Ишутин предпочел американские берега

В ответ Чайка-младший инициировал при помощи отца (тогда генпрокурора) дело «Горэлектросетей», на которой Ишутин и его приятели обогатились на 600 миллионов рублей. «Горэлектросети» попалось на заключении фиктивных договоров на работы и услуги. Муниципальное предприятие в итоге попало в долговую яму и чуть не обанкротилось. Этого и добивался Ишутин, желавший прибрать к рукам предприятие. В криминальной схеме использовались около 30 различных фирм-однодневок, сообщали «Вести Воронеж».

В итоге в СИЗО поместили Руслана Кочетова, бывшего кандидата в мэры Воронежа, и Марию Аркатову, замгендиректора Воронежских «Горэлектросетей» по финансам. Ишутин, который заранее подготовил «запасной аэродром», и Турбин успели сбежать за кордон. А Чайка-младший сделал руководителем «мусорной» госкомпании «Российский экологический оператор» своего человека Дениса Буцаева, который, как пишет «Коммерсант», долго на этом посту не засиделся.

Почему Алексей Гордеев мог «опекать» Вадима Ишутин? По слухам, через последнего не случайно проходили большие денежные потоки. Злые языки даже утверждали, что бизнесмен фактически является «кошельком» высокопоставленного чиновника. Не случайно он так счастливо избежал скамьи подсудимых.

Миллиард на квартплате

Вадим Ишутин засветился еще в истории с расхищением средств воронежских управляющих компаний. Например, в 2013 году Генпрокуратура занималась возможным обналичивании и хищением миллиарда рублей. Речь о коммунальных платежах воронежцев, чьи дома обслуживали управляющие компании Воронежской коммунальной палаты (ВКП), которую курировал тогдашний депутат облдумы Вадим Ишутин. Об этом рассказывало FLB.

При этом УК Ишутина задолжали ресурсоснабжающим организациям более 1,1 млрд рублей и обанкротились, а потом зарегистрировались уже в Калужской области. Это уголовное дело прекратили из-за «отсутствия события преступления». ВКП расформировали. И снова, по всей видимости, не обошлось, без вмешательства «сверху».

В США Ишутин сейчас живет безбедно. Бизнес в России сохранился (несколько десятков фирм. На Екатерину Ишутину, по всей видимости, супругу, оформлены апартаменты в Майами, как говорят, стоимостью 3 млн долларов. А его «опекун» Алексей Гордеев спокойно заседает в Госдуме.

Возникшее разбирательство вокруг Воронежского похоронного бюро – хороший повод извлечь на свет божий бизнес-комбинации Вадима Ишутина и другие воронежские «темные» связи вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева. Не захотят ли правоохранители присмотреться к этим персонам? Особенно накануне очередных парламентских выборов.

dofa.news