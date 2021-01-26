Минюст начнет штрафовать компании, которые не отчитываются о своих владельцах

20 января 2021 года постановлением №34 были внесены изменения в Порядок осуществления Министерством юстиции контроля за деятельностью в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений и госрегистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, пишут СМИ.

Это есть в документе:

«Внести до Порядку здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2016 р. № 990 (Офіційний вісник України, 2017 р., № 2, ст. 47; 2020 р., № 3, ст. 134), зміни, що додаються».

Данные изменения вступили в силу с 22 января 2021 года.

Появился порядок штрафования Минюстом компаний, которые сменили владельцев, но не предоставили соответствующих данных госрегистратору (или просто не подали отчет о бенефициарном собственнике):

Пока Министерство юстиции еще не имело права применять штрафы и отправлять требования о бенефициарах в ЕДР. Поскольку такая информация должна подаваться в Единый госреестр только вместе с формой структуры собственности, которую еще не утвердили.

27 июля 2020 года Министерство финансов сообщило, что состоялось рабочее совещание по вопросам утверждении формы и содержания структуры собственности юридических лиц. Но не проект, не приказ Минфина так и не появился. Лишь после официальной публикации приказа он вступит в силу, после чего можно будет выписывать штрафы.

Андрей Пшеничный dubinsky.ua