Apple представила нову бездротову гарнітуру

Навушники отримали однокристальну систему Apple H1, вони забезпечать високу якість звуку в широкому частотному діапазоні.

Apple придбала Beats кілька років тому, компанія вже представила різні пристрої під брендом Beats. Тепер Apple об’єднала зусилля зі знаменитим дизайнерським брендом Fragment Design. Завдяки цьому партнерству з’явилася спеціальна версія бездротової гарнітури Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition.

Нові повністю бездротові навушники Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition доступні в кольорах Ivory White, Navy Blue, Glacier Blue, Cloud Pink, Lava Red, and Black. На корпусі одного навушника присутній логотип з подвійною блискавкою, на іншому знаходиться логотип FRGMT.

Навушники отримали однокристальну систему Apple H1, вони забезпечать високу якість звуку в широкому частотному діапазоні. Гарнітура постачається з вушними вкладками чотирьох різних розмірів. Обидва навушники оснащені кнопками регулювання гучності і звуку. Також є датчик, який визначає, коли гарнітуру дістають з вуха для автоматичного відтворення і паузи.

Apple PowerBeats Pro Wireless Headset Special Edition може підключатися до iPhone за одним натисканням кнопки. Час роботи становить 9 годин, зарядний пристрій збільшує цей час до 24 годин. За 5 хвилин зарядки навушники можуть забезпечити 1,5 години відтворення. 15-хвилинної зарядки вистачить на 4,5 години.

Ціна пристрою становить 290 доларів.