Низложение ангольской «принцессы»: как некогда богатейшая женщина Африки потеряла почти все

Дочь бывшего президента Анголы, родившаяся в СССР, стала богатейшей женщиной Африки благодаря активам, полученным с помощью отца.

После его отставки ее обвинили в коррупции и заблокировали доступ к большей части имущества. На прошлой неделе Forbes исключил предпринимательницу из списка миллиардеров. Это история о том, как смена власти в богатой ресурсами, но погрузившейся в бедность стране разрушила империю «ангольской принцессы»

Восемь лет назад Forbes назвал Изабель душ Сантуш богатейшей женщиной Африки, оценив ее состояние в $3,5 млрд. Уже тогда историю дочери бывшего ангольского президента, выросшей в чрезвычайной роскоши, можно было назвать хрестоматийным примером того, как элиты разграбляют собственную страну. Теперь же отец душ Сантуш покинул пост, а ее империя не идет ни в какое сравнение с прежними масштабами. Ангола выдвигает против нее обвинения в коррупции, суды трех государств замораживают ее активы, а в еще одном с нее пытаются взыскать долги на сотни миллионов долларов. Forbes полагает, что предпринимательница потеряла контроль над замороженными средствами и вряд ли уже когда-нибудь снова получит к ним доступ. В совокупности суды заморозили имущество душ Сантуш стоимостью около $1,6 млрд, и мы при составлении свежего рейтинга богатейших людей Африки решили его не учитывать. Поэтому, по нашим расчетам, душ Сантуш больше не является миллиардером, хотя еще в январе 2020-го ее состояние оценивалось в $2,2 млрд.

Бывшая африканская «принцесса» отнюдь не бедствует. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в 2020 году сообщал, что она владела домом на частном острове в Дубае, еще одним жилищем в Лондоне и яхтой за $35 млн. Вполне вероятно, у нее имеются банковские счета и активы, о которых Forbes и судебные инстанции еще не знают. Душ Сантуш, по некоторым данным, может жить на два города ― в Дубае, где в октябре в результате несчастного случая при дайвинге погиб ее муж Синдика Доколо, и в Лондоне, где в ноябре его похоронили в Вестминстерском соборе. Forbes обратился к душ Сантуш с вопросами, но она через представителя отказалась от комментариев для этого материала.

Путь к богатству

Впервые Forbes подробно рассказал об Изабель душ Сантуш в августе 2013 года в статье, соавтором которой был ангольский журналист Рафаэль Маркеш де Морайш. Изабель — старшая дочь бывшего президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша, который руководил государством с 1979 по 2017 годы. Пока он управлял обеспеченной нефтяными ресурсами, но погрузившейся в нищету страной, его дочь получала значительные доли в стратегически важных отраслях экономики: банковской сфере, производстве цемента, добыче алмазов и телекоммуникационном бизнесе. Благодаря этому она стала самым влиятельным предпринимателем на внутреннем рынке.

Больше половины ее активов приходились на португальские компании, что давало ей дополнительные очки в международном бизнесе (Ангола была колонией Португалии, но в 1975 году получила независимость). Когда в январе 2013-го Forbes объявил предпринимательницу миллиардером, ангольские власти преподнесли новость как повод для гордости и живое доказательство того, что Ангола, наконец, пришла к успеху.

Насколько мы смогли выяснить, все крупные активы в портфеле душ Сантуш появлялись либо путем получения доли в компаниях, которые хотели вести в Анголе бизнес, либо росчерком пера президента, который таким способом давал ей широкий простор для деятельности. История душ Сантуш ― редкая возможность взглянуть на удручающую реальность многих стран, где имеются богатые ресурсы, но власть держится на клептократии.

Изабель душ Сантуш и Синдика Доколо / Dave Benett / amfAR / Dave Benett / WireImage for amfAR

Португальские банки и компании, в которые вкладывалась предпринимательница, закрывали глаза на сомнительные источники ее инвестиционных фондов, утверждает Ана Гомеш — бывший депутат Европарламента, член Социалистической партии Португалии, а сейчас еще и кандидат в президенты. «Когда она купила доли в португальских банках, я спрашивала: «Каково происхождение этих средств? Почему вы позволяете ей отмывать деньги через нашу финансовую систему?» ― сетует Гомеш. Начиная с 2016 года она регулярно подавала в судебные органы Португалии жалобы о предполагаемом отмывании денег, но никаких действий в ответ не предпринималось.

В начале 2020-го душ Сантуш подала в португальский суд иск к Гомеш о клевете. Предпринимательнице не понравились заявления политика в Twitter и на телевидении, где та говорила, что банк для душ Сантуш является машиной для отмывания денег. Душ Сантуш проиграла дело, но ее адвокаты подали апелляцию.

Начало конца

Империя душ Сантуш начала рушиться в 2017 году, когда ее отец ушел на пенсию, а новым президентом Анголы стал Жуан Лоренсу. На высшем посту Лоренсу пообещал бороться с коррупцией, из-за которой Ангола стала печально известной по всему миру (согласно рейтингу Transparency International, страна является одной из самых коррумпированных). Через два месяца после инаугурации Лоренсу отстранил душ Сантуш от руководящей должности в нефтяной компании Sonangol, на которую в июне 2016-го ее назначило правительство отца.

Еще более серьезные проблемы у предпринимательницы начались в декабре 2019 года. В рамках антикоррупционного расследования ангольский суд заморозил активы душ Сантуш и ее мужа, включая доли в операторе мобильной связи Unitel и в нескольких банках. В постановлении суда указывалась, что подконтрольная душ Сантуш и Доколо организация Exem Energy BV нарушила обязательства выплатить не меньше $75 млн долга перед Sonangol. Суд также заявил, что по вине супругов и их делового партнера правительство Анголы потеряло не меньше $1,1 млрд.

В январе 2020 года генеральный прокурор страны предъявил душ Сантуш и Доколо обвинения в незаконном присвоении и отмывании денег. Предпринимательница в ответ заявила, что выдвинутые против нее обвинения «в корне неверны и лживы», а сама она — «частный предприниматель» и «всегда соблюдает законы».

В том же месяце стало известны множество деталей о душ Сантуш и ее активах в рамках Luanda Leaks («Утечек из Луанды») — комплекта более чем из 700 000 документов, полученных Международным консорциумом журналистов-расследователей. Опубликованные данные подтверждали изложенные Forbes в 2013 году сведения о том, как душ Сантуш незаконно обзаводилась долями в ангольских компаниях. Luanda Leaks также пролили свет на ее предполагаемых помощников: консалтинговые и бухгалтерские фирмы вроде McKinsey и PwC, а также закрытый круг банкиров и юристов, предположительно помогавших предпринимательнице наращивать состояние и переводить его в офшоры.

В декабре 2020 года PwC заявила, что, как только подозрения были обнародованы, компания «предприняла немедленные шаги к расторжению отношений с замешанными организациями» и что некоторые высокопоставленные сотрудники либо покинули PwC, либо к ним применили «иные исправительные меры». Представитель McKinsey сказал, что душ Сантуш больше не входит в число клиентов фирмы. В прошлом году португальский регулятор проводил проверку аудиторских фирм, сотрудничавших с ангольской предпринимательницей, и, согласно информации источников, выяснил, что некоторые из них не предприняли попыток пресечь потенциальное отмывание денег, но ни одной из них никаких нарушений пока не вменили.

Душ Сантуш вела совместные дела и с Forbes Media. Ее ангольская компания Zap Midia получила лицензию на издание Forbes в Анголе и Португалии. Zap Midia указана в документах суда Анголы как одно из предприятий, чьи активы должны быть заморожены.

Особенно досадным стало одно разоблачение из Luanda Leaks: согласно документам от 2006 года, муж душ Сантуш заплатил Sonangol всего $15 млн (€11 млн) за долю в португальской нефтяной компании Galp, на самом деле стоившую $99 млн (€75 млн). Излишек суммы стал фактически беспроцентным займом от правительства Анголы. Эта доля в Galp, управляемая через зарегистрированное в Нидерландах юридическое лицо Exem Energy BV, сейчас стоит приблизительно $550 млн. По информации ICIJ, эти акции заморожены нидерландским судом.

Бывший президент Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш / Horacio Villalobos / Corbis via Getty Images

Душ Сантуш далеко не единственный человек из своего окружения, разбогатевший за счет государства. Коррупция пустила глубокие корни в политической элите Анголы. «Самые ушлые жулики, кажется, пошли с Лоренсу на джентльменское соглашение и срываются с крючка», ― подчеркивает Рикарду Соареш де Оливейра, преподаватель африканской политологии в Оксфордском университете. По его словам, в последние полгода Лоренсу расширил борьбу с коррупцией, распространив ее на более широкий круг, а не только семью своего предшественника.

Вслед за Анголой власти Португалии также начали предпринимать шаги по возвращению активов, полученных дочерью бывшего ангольского президента. В июле правительство национализировало инженерную фирму Efacec, прибегнув к крайним мерам ради выживания компании, контроль в которой принадлежал душ Сантуш. В апреле португальский суд заморозил долю предпринимательницы в кабельной телесети и интернет-провайдере NOS стоимостью около $500 млн. Инвестиции душ Сантуш в телекоммуникационный холдинг стали еще одним свидетельством того, насколько ей были рады в бизнес-элите страны: акции она держала в рамках ZOPT, партнерского фонда с семьей уважаемого португальского миллиардера Белмиро де Азеведу, скончавшегося в 2017 году. По словам пресс-секретаря NOS, акционеры ZOPT сейчас находятся в процессе расторжения партнерства.

Судопроизводство в отношении душ Сантуш ведется также в Великобритании. В прошлом году в Лондоне иск к ней подал ангольский мобильный оператор Unitel, в котором предпринимательнице принадлежит 25%. Истец утверждает, что в 2019-м нидерландская компания душ Сантуш Unitel International Holdings BV перестала выплачивать многочисленные кредиты, выданные со стороны Unitel начиная с 2012 года. Оператор намерен взыскать с ответчицы $430 млн.

Вероятно, что в общей сложности активы душ Сантуш, замороженные в Анголе, стоят не меньше $300 млн. Стоимость активов, заблокированных или национализированных Португалией и Нидерландами, в совокупности составляет около $1,3 млрд. Вероятность того, что душ Сантуш когда-нибудь получит их обратно, крайне мала. Ее остальное имущество — дома, яхта, наличные и другие активы — могут стоить примерно $400 млн. Но еще остается непогашенная задолженность на $430 млн, выплаты которой от нее добивается Unitel.

Куда же приведут все эти судебные разбирательства? В августе брата Изабель, Жозе Филомену душ Сантуша приговорили в Анголе к пяти годам лишения свободы за перечисление $500 млн из фонда национального благосостояния, которым он руководил. Судебные процессы затягиваются и в Анголе, и в Португалии, поэтому никто не ждет быстрого разрешения дел против его сестры. «Я предвижу долгие годы судебных тяжб, и пока они идут, украденных денег жители Анголы не дождутся, ― отмечает Карина Карвалью, исполнительный директор португальского подразделения Transparency International. ― Вот почему столь необходимо предпринимать действия по возвращению активов и компенсации пострадавшим».

На возвращение средств всегда уходит много времени. И нет никаких гарантий, что сторона обвинения добьется удовлетворения своих требований и вернет активы правительству Анголы. В отчете 2014 года по Программе восстановления украденных активов при Всемирном банке, озаглавленном «Считаные единицы», указано, что сохраняется огромная разница между возвращенными средствами (с 2010 по 2012 год таковых было лишь $147 млн) и суммами, которые оказываются украденными у развивающихся стран ежегодно (в диапазоне от $20 млрд до 40 млрд).

Когда в начале 2020-го Ангола выдвинула против душ Сантуш официальные обвинения, некоторые новостные издания сообщали, что страна намерена выдать международный ордер на ее арест. К настоящему моменту этого не произошло, и душ Сантуш по-прежнему может свободно передвигаться между ОАЭ и Великобританией.

Тем не менее жизнь ее уже не такая, как прежде. «Она стала поскромнее и спустилась с небес на землю, ― уверен Соареш де Оливейра из Оксфордского университета. ― Просто стало очевидно, что во многих авторитарных странах экономическое влияние завязано на политическом могуществе, а не наоборот. Как только теряете политическую власть, вас уже ни во что не ставят, и не только дома, но и за рубежом».

forbes.ru