Стало відомо, чи купують китайці китайські автомобілі

Згідно статистики продажів автомобілів у Китайській Народній Республіці видно, що майже ⅔ з проданих автомобілів є іномарки.

«Імпортні бренди третій рік поспіль випереджають вітчизняні: іноземні марки втратили [в 2020 році] 6,1% [продажів] в порівнянні з падінням китайських брендів на 8,4%. В результаті частка вітчизняних китайських брендів впала до найнижчого рівня з 2014 року – 38,2%», – повідомив аналітик ресурсу Carsalesbase Барт Демандт.

Проте, якщо дивитися за походженням марок – китайські бренди залишаються в лідерах. На частку європейських і японських марок 25% і 23,5% відповідно, частка американських марок становить 9,8%, а південнокорейських – 3,5%.