Гречишный чай Ку Цяо – чай с уютным ароматом и полезными свойствами

Гречишный чай в Поднебесной издавна пьют для укрепления здоровья. Он знаменит не только необычным вкусом, но и невероятным целебным потенциалом. С недавних пор ценители китайского чая стали популяризировать этот напиток и в Европе, где его уютный аромат теплого печенья и богатый состав оценили по достоинству.

Особенности гречишного чая

Полное китайское название этого чая – Куцяо Ча. Его создают из зерен татарской гречихи. Семена обрабатывают по особой технологии. Виды чая отличаются внешне и вкусом. Чай гречишный бывает темным и светлым.

Для темных сортов Ку Цяо гречиху прожаривают, для приготовления гранул – измельчают и прессуют. Светлый чай Ку Цяо – это сырые семена, которые можно обжаривать сразу перед завариванием. В зернах содержится концентрат активных веществ, которые бережно очищают организм, позитивно влияют на работу внутренних органов.

Для создания чая используют молодые, недозревшие семена гречихи. Технология подразумевает сбор сырья на определенном этапе созревания, чтобы в нем сохранилось больше активных веществ. Молодые, необработанные зерна прожаривают или просто сушат, а затем фасуют.

Чем полезен гречишный чай

В Китае целебные свойства чая из гречихи известны с древности, а современная наука сравнительно недавно подтвердила их. Благодаря богатому составу гречишный чай приносит организму пользу:

усиливает защитные функции за счет стимуляции иммунитета;

восстанавливает клетки, существенно снижая риск развития онкологических заболеваний;

стимулирует выработку ферментов и положительно влияет на функционирование всей пищеварительной системы;

защищает сердце, укрепляя его мышечную ткань;

предотвращает сосудистые патологии и заболевания;

регулирует уровень сахара в крови;

стимулирует процесс расщепления молекул холестерина;

блокирует воспалительные процессы;

нормализует кровяное давление, предотвращает приступы гипертонии;

активизирует процессы обмена веществ и способствует похудению;

устраняет отечность, предотвращает задержку жидкости в организме;

защищает нервную систему при больших нагрузках.

Ежедневное употребление положительно повлияет на самочувствие, состояние здоровья и внешность.

Вкус и состав гречишного чая

Гречишный чай обладает мягким насыщенным вкусом и легким сладковатым ароматом овсяного печенья. Татарская гречиха богата активными веществами, без которых невозможно полноценное функционирование органов и систем. В состав Ку Цяо входят такие вещества:

ценные протеины;

рутин;

антиоксиданты;

ретинол и токоферол;

витамины группы В;

микро и макроэлементы;

клетчатка;

флавоноиды.

Рутин защищает сосуды и положительно влияет на кожу. Клетчатка полезна для кишечника и иммунитета, она дает продолжительное чувство насыщения. Протеины гречихи укрепляют волосы, мышечную ткань, а флавоноиды берегут ткани и органы от патологических опухолевых процессов.

Секреты заваривания гречишного чая

Для заваривания подойдет посуда из стекла, фарфора или керамики. Зерна просто заливают горячей водой, примерно 90°. Настаивать напиток нужно 3-5 минут, можно заливать повторно до трех раз. Распаренные зерна после чаепития рекомендуется съесть, получите еще больше пользы.

Ку Цяо не стоит пить при тромбозе. Также он опасен для людей с острыми воспалительными процессами в органах пищеварительной системы. Во всех остальных случаях этот напиток – просто кладезь пользы и удовольствия.