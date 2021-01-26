Степанов назвав статистику онкозахворювань в Україні

З онкологічними захворюваннями на обліку в медичних закладах України перебуває близько мільйона українців. Щороку 80 тисяч громадян помирає від онкологічного захворювання. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує УНН.

“Наразі на обліку в закладах охорони здоров’я України перебуває близько 1 мільйона пацієнтів з онкологічними захворюваннями. За даними національного канцер-реєстру, щороку онкозахворювання стає причиною смерті близько 80 тисяч наших громадян”, — заявив Степанов.

Міністр відзначив, що у 2019 році 35% злоякісних новоутворень були виявлені на третій-четвертій стадії захворювання.

“Тобто, ми маємо дуже мало саме раннього виявлення. Ще важлива складова надання якісної медичної допомоги — це повноцінне фінансування та реалістичні тарифи, які ґрунтуються на реальній вартості медичних послуг. Реальна вартість — вартість в яку входять всі без виключення лікарські засоби, медичні вироби, які необхідні для лікування, щоб на цьому ніхто не економив. І входить гідна заробітна плата медичних працівників, щоб вони могли дійсно якісно надавати цю медичну допомогу”, — додав урядовець.