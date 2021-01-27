Кейт Міддлтон і принц Вільям показали інтер’єр свого маєтку Анмер Холл (фото)

Зараз жителі Великобританії дотримуються карантину через новий штам коронавірусц, і принц Вільям з Кейт Міддлтон – не виняток. Пара разом з дітьми самоізолюється в своєму маєтку Анмер Холл в Норфолку, але не втрачає часу дарма і спілкується з підданими по відеозв’язку. Так, днями Вільям і Кетрін влаштували Zoom-конференцію з співробітниками і волонтерами служби психічної допомоги Just “B”, обговоривши вплив пандемії на психічне здоров’я тих, хто бореться з вірусом на передовій, а також важливість наявності служби, куди можна звернутися за підтримкою.

Крім обговорення злободенних тем, принц Вільям і Кейт Міддлтон – спеціально або випадково – привідкрили завісу таємниці в своє особисте життя і показали шматочок інтер’єру маєтку. Так, Zoom-конференцію вони проводили в кімнаті нейтральних тонів, сидячи на бежевому дивані з подушками, розшитими квітами. Позаду них виднілося велике дзеркало із золотою рамою, декоративні тарілки, безліч кімнатних рослин, включаючи орхідеї, а також знімок принца Джорджа.