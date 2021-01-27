На Запоріжжі вандали орудували на могилах

Інцидент стався в селі Воскресенка, що в Пологівському районі. Місцеві мешканці помітили споплюжені брудом могили.

Про це повідомляє видання Пологівські вісті.

“Хтось пробігся по могилах, просто і бездушно … Ми почали йти по слідах, щоб з’ясувати, чи не чіпали могили наших рідних (поховані в різних місцях кладовища), і виявили, що ці «янголята» перестрибували з могили на могилу, немов це була якась естафета, або ж, якщо це був новий пам’ятник, топталися навколо нього по бетонним плитам. Волосся на тілі ставало дибки … Але те, що ми побачили далі, привело нас в жах … Під кінець своїх ігрищ двоє (це по слідах було видно) вандалів залишили сліди на нових гранітних пам’ятниках, фотографії людей були повністю вимазані в бруд”,-розповіла місцева мешканка Світлана.

Жінка припустила, що це були місцеві підлітки. Вона звернулась до батьків дітей з проханням слідкувати за своїми дітьми, займатись культурним та духовним розвитком. А місцевих мешканців закликала не залишать такі ситуації без покарання.