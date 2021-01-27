Нещодавно з’явилася інформація, що компанія Sony випустила лімітовану «PlayStation 5 Launch Collection». Цей набір розрахований на істинних шанувальників ігрової приставки Playstation і включає в себе стилізовані шкарпетки, кепку, пляшку для води, фірмовий чохол для смартфона.

Для того, щоб ви не збивалися з пантелику, повідомляємо, що цей стилізований набір не включає в себе ні приставку, ні контролери, ні ігри. Ціна такого набору становить 34,99 доларів або ж приблизно 990 грн. Зараз така колекція доступна тільки на Amazon.

Можливо, через деякий час, такий набір можна буде придбати і в фірмовому магазині Playstation.