Які основні симптоми та причини дефіциту вітаміну В12

Дефіцит вітаміну B12 також називають фолієводефіцитною анемією, і симптоми цього стану можуть розвиватись поступово. Діагностують цей різновид харчового дефіциту за збільшеними нерозвиненими еритроцитами у крові. Однак, якщо немає явних причин для занепокоєння, малоймовірно, що хтось робитиме такий аналіз. Тому потрібно знати про інші ознаки дефіциту В12, пише Жіночий світ з посиланням на Express.

До таких симптомів належать втома, млявість, втрата свідомості, шум у вухах, втрата апетиту та неконтрольоване зниження ваги. Люди з дефіцитом вітаміну В12 також можуть страждати від головного болю, блідості шкіри та задишки.

Є цілий ряд попереджувальних симптомів, до яких належать:

Зміна кольору шкіри

Почервоніння та набряклість язика

Виразки у роті

Поколювання в кінцівках

Дратівливість

Порушення зору

Депресія

Зміни у способі мислення, почуттів та поведінки

Наступним симптомом є зниження когнітивних здібностей, тобто погіршується пам’ять та здатність до засвоєння нової інформації. З посиланням дефіциту вітаміну В12 людина може зіткнутись з ослабленням відчуття смаку, зниженням м’язової сили та діареєю.

Медики попереджають, що чим довше пацієнт не отримує медичної допомоги, тим вища імовірність серйозних ускладнень. Однією з найпоширеніших причин дефіциту вітаміну В12 є стан, який називається злоякісною анемією. Це аутоімунний стан, тобто стан, спричинений помилковою атакою спеціальних клітин у шлунку власною імунною системою організму.

Це впливає на вироблення білка під назвою внутрішній фактор. Він зв’язується з В12, який надходить з раціону, та забезпечує його всмоктування в кишечнику. Без внутрішнього фактору організм просто не здатен засвоїти В12.

Цей вітамін міститься в рибі, м’ясі та молочних продуктах. Тому особливо часто дефіцит вітаміну В12 розвивається у веганів.

Також засвоєння В12 можуть погіршити деякі ліки, зокрема інгібітори протонної помпи. Це пов’язано з тим, що ІПП пригнічують вироблення шлункової кислоти, яка необхідна для всмоктування вітаміну В12 із з’їдених продуктів.