﻿Собака та кіт спільно охороняли будинок (відео)

Деякі коти і пси прекрасно живуть разом і міцно дружать, але хвостаті герої цього відео показали, що собаки і кішки можуть ще й разом працювати. Відео показали в мережі, пише golos.ua.

Вони, наприклад, охороняють будинок. Кіт уважно стежить за всіма з укриття і повідомляє псу, коли пора починати голосно і грізно гавкати. Котик, немов навідник важкої зброї, робить все, щоб гавкіт собаки «влучив у ціль». Повз цих сторожів точно ніхто не проскочить.

Коментаторів дуже розвеселили хвостаті охоронці:

– Кіт: “Праворуч гавкай, правіше”.

– Кіт повідомляє координати.

– Так забавно, кіт теж охороняє.