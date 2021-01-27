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﻿Собака та кіт спільно охороняли будинок (відео)

27.01.2021

Деякі коти і пси прекрасно живуть разом і міцно дружать, але хвостаті герої цього відео показали, що собаки і кішки можуть ще й разом працювати. Відео показали в мережі, пише golos.ua.

Вони, наприклад, охороняють будинок.  Кіт уважно стежить за всіма з укриття і повідомляє псу, коли пора починати голосно і грізно гавкати.  Котик, немов навідник важкої зброї, робить все, щоб гавкіт собаки «влучив у ціль».  Повз цих сторожів точно ніхто не проскочить.

Коментаторів дуже розвеселили хвостаті охоронці:

 – Кіт: “Праворуч гавкай, правіше”.

 – Кіт повідомляє координати.

 – Так забавно, кіт теж охороняє.

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