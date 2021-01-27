Стало відомо, як виглядатиме нова Skoda Fabia

Минулого тижня в мережі з’явилися свіжі шпигунські фотографії нового чеського хетчбека, завдяки яким у нас є можливість скласти уявлення про те, як саме буде виглядати автомобіль.

Fabia вперше була представлена у вересні 1999 року на Франкфуртському автосалоні, ставши заміною для моделі Felicia. Обидва автомобілі досить добре відомі на нашому ринку, проте кілька років тому місце Фабії в модельному ряду зайняв ліфтбек Rapid.

В Європі ж Skoda Fabia і раніше в строю, і зараз проводиться вже третє покоління моделі, які було представлено в 2014 році, а через чотири роки автомобіль отримав рестайлінг. На тлі своїх конкурентів він вже виглядає досить застарілим, проте вже скоро можна очікувати появу абсолютно нового автомобіля, який буде виконаний в актуальному стилі чеської компанії. Може здатися, що спереду Фабія буде ідентична новій моделі Scala, однак насправді решітка радіатора має іншу форму, так само як і фари.

Skoda Fabia

Skoda Fabia отримає таку саму виштамповку уздовж кузова над дверними ручками, як і інші новинки компанії. Форма бічного скління схожа з нинішнім хетчбеком, проте вигин підвіконної лінії зроблять більш плавним. Ззаду з’являться нові світлодіодні ліхтарі, які частково заходять на кришку багажника. Подібно Fabia другого і третього поколінь, новий хетчбек напевно отримає опцію контрастного оздоблення даху.

Fabia четвертого покоління буде побудована на сучасній платформі MQB A0, яку також використовують вищезгадана Skoda Scala і європейський Volkswagen Polo. Достовірної інформації про моторну лінійку поки немає, проте можна очікувати широкий вибір малолітрових турбованих бензинових двигунів, якими оснащуються також інші моделі В-класу концерну Volkswagen. Подібно нинішньої моделі, нова Skoda Fabia буде представлена не тільки як хетчбек, але і у вигляді універсалу.

Прем’єра Skoda Fabia четвертого покоління відбудеться протягом цього року.