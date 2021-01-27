Уолл-стрит по-украински: зачем американцы курируют создание фондового рынка

Фондовый рынок Украины находится на позициях европейских бирж образца XVIII-XIX века

Создание в Украине фондового рынка — это один из важнейших приоритетов деятельности Кабмина в 2021 году, который сформулировал премьер-министр Денис Шмыгаль. При этом приоритетность именно этой задачи вызывает определенные сомнения. Безработица, рост тарифов, падение общего уровня благосостояния, отсутствие доступного и качественного медицинского обслуживания – эти и другие вопросы волнуют среднестатистического украинца куда больше, чем несовершенство фондового рынка в Украине.

Впрочем, в Кабмине уверяют, что качественный рынок ценных бумаг является панацеей, в том числе, и в решении социально-экономических проблем. Зачем Украине фондовый рынок и на что он реально влияет, создаст ли он стимулы развития экономики и дополнительные блага для рядовых граждан, — разбираются Vesti.ua.

Зачем и для кого нужен рынок ценных бумаг

Фондовый рынок является торговой площадкой для проведения операций выпуска и обращения различных ценных бумаг между участниками рынка. Если очень упрощенно описать функциональное предназначение фондового рынка, то можно сказать, что он выступает более разнообразной альтернативой банковскому сектору.

Для отечественного бизнеса, причем как крупного, так и среднего и мелкого, фондовый рынок создает инструменты привлечения инвестиций для начала нового или развития имеющегося дела. Государственные компании также могут привлекать средства, размещая свои акции для привлечения дополнительных средств. Рынок создает новые механизмы привлечения таких желаемых иностранных инвестиций в экономику Украины.

Физические лица могут выступать в качестве инвесторов, покупая акции компаний или другие ценные бумаги. Также можно будет совершать операции с валютными фьючерсами, «законтрактовав» себе под будущий отпуск (например в январе 2022 года) покупку 3-4 тысяч долларов при текущем курсе. В целом, у рядовых граждан формально будет достаточно новых финансовых инструментов, с помощью которых можно ощутить себя не халявщиком, а партнером.

Однако все это выглядит весьма радужно только в теории и со слов людей, продвигающих необходимость создания фондового рынка для Украины.

Друзья фондового рынка Украины

Во время заседания Кабмина 20 января премьер Денис Шмыгаль подчеркнул приоритетный статус вопроса о фондовом рынке.

«Создание фондового рынка — это один из приоритетов правительства, ведь это будет означать дополнительные финансовые инструменты для внутреннего и внешнего инвестора. То, что у нас еще не было такого рынка — это большая потеря для отечественной экономики, и факт, который я лично считаю экономическим преступлением против нашего государства. Мы работаем, чтобы исправить эту ситуацию», — заявил глава КМУ.

Отбросив излишний пафос Шмыгаля, необходимо отметить, что фондовый рынок в Украине все-таки существует и функционирует. Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), отечественный фондовый рынок насчитывает пять бирж, организовывающих торги ценными бумагами. Впрочем, 99,5% всех операций в 2020 году проводились всего на двух площадках: «Фондовая биржа «ПФТС», и ФБ «Перспектива».

При этом вся биржевая активность была сосредоточена на торгах облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), Общий объем операций с ОВГЗ составил 276,9 млрд гривен, или 98% от общего объема биржевых контрактов за январь-ноябрь 2020 года. То есть существующий фондовый рынок в Украине является своеобразным операционным придатком, который обслуживал бенефициаров спекулятивной пирамиды с ОВГЗ, в лице, в первую очередь, иностранного капитала.

Правительство недвусмысленно продемонстрировало реальную приоритетность вопроса фондового рынка, проведя 22 января первое публичное обсуждение Национальной экономической стратегии-2030 именно по теме «Инвестиционная привлекательность, рынки капитала и макроэкономическая стабильность».

Во время мероприятия премьер Шмыгаль заявил о готовности подписать с международными партнерами меморандум о создании фондового рынка в Украине. Глава Кабмина поблагодарил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Агентство США по международному развитию (USAID), Американскую торговую палату (АТП) и других международных финансовых партнеров, которые участвуют в создании фондового рынка Украины.

Столь активное вовлечение представителей США в формирование такого важного для национальной экономики Украины сегмента, как рынок ценных бумаг, весьма красноречиво. В частности, участие Американской торговой палаты в Украине более чем прозрачно намекает на то, под чьи интересы формируется фондовый рынок. Отметим, что совет директоров АТП состоит из представителей американо-украинской инвестиционной компании Horizon Capital, крупнейшего американского финансового конгломерата Citibank, транснационального объединения по предоставлению аудиторских и консультационных услуг KPMG, влиятельнейшей юридической компании из США Baker & McKenzie, а также других тузов глобального финансового рынка.

Возникает логический вопрос: если фондовый рынок Украины существовал и ранее, хотя и в весьма примитивной форме, то что же мешало его развитию до сих пор.

Олигархи не хотят, а население не может

В развитых капиталистических странах фондовые рынки изначально были площадками для операций, например, с государственными заемными облигациями, которыми обеспечивались военные кампании и прочие расходы, или ценными бумагами железнодорожных компаний, выступившими локомотивом промышленной революции. Позже популярность завоевали акции, векселя, фьючерсы, и постепенно глобальный рынок пришел к торговле витиеватыми финансовыми инструментами, вроде кредитных дефолтных свопов.

Грубо говоря, сейчас фондовый рынок Украины находится на стартовых позициях европейских бирж образца XVIII-XIX века, на котором торгуются только ОВГЗ. При этом наш рынок ценных бумаг находится в контексте современного глобального финансового рынка, и его развитие напрямую зависит от этого фактора.

Проблемы, которые возникают с формированием фондовых рынков стран периферийного капитализма или стран с переходной экономикой (или развивающейся экономикой) весьма типичны. В перечне традиционных проблем значатся:

нежелание инвесторов входить на рынок ценных бумаг (недостаток предложения капитала);

отсутствие инвестиционных возможностей (недостаток спроса на капитал);

слабое развитие торговых, расчетно-клиринговых и депозитарных систем рынка ценных бумаг;

недостаточная осведомленность потенциальных участников рынка ценных бумаг о возможностях рынка.

Первейший и весьма банальный вопрос – а куда в Украине вкладывать средства? Второй вопрос – кто реально будет инвестировать?

Первое. Для развития, например, важнейшего во всех отношениях промышленного сектора Украины, фиксируется хроническая нехватка инвестиционных ресурсов. Но в отечественных реалиях вся индустрия сосредоточена в руках крупных финансово-промышленных групп (олигархических конгломератов), доходы которых формируются не прибылью от присвоения добавленной стоимости, а феодальной рентой.

Условная прибыльность отечественных олигархов создается за счет преференций «дотаций» и «субсидий» («льготы» на железнодорожные перевозки, «скидки» за использование полезных ископаемых, схемы «Роттердам плюс», прямые дотации из казны на ведение бизнеса и т.д.), которые их бизнес получает от перераспределения государственного бюджета. С сугубо рыночной точки зрения, все украинские олигархические тузы глубоко убыточны и неконкурентоспособны.

Поэтому отечественный крупный бизнес не заинтересован в фондовых играх, не желая раскрывать реальную стоимость своих активов и т.д.

Второе. На Западе рядовые граждане – это ключевые инвесторы на фондовом рынке. При текущем социально-экономическом состоянии абсолютного большинства украинских домохозяйств их первоочередной заботой являются «инвестиции» в продукты питания и оплату жилищно-коммунальных услуг.

При столь низком уровне располагаемого дохода (который остается у среднестатистического украинца после покупки еды, одежды, оплаты платежек и т.д.), говорить об украинцах, как массово-стихийном игроке на фондовом рынке, можно только в трагикомическом жанре.

Третье. Оценки фондового рынка в качестве суперстимулирующего фактора привлечения в Украину инвестиций – это фэнтезийный сиквел набившей оскомину мантры о чудотворных «иностранных инвесторах». Все активы, финансовые инструменты, производства, сектора и направления в украинской экономике, которые представляют хоть какой-то интерес в глазах западного и прочего капитала, прекрасно осваиваются и без дополнительных инструментов фондового рынка.

Чтобы привлекать инвестиции в реальный сектор экономики, нужно иметь реальный экономический базис, а не конструкцию «кукурузного хутора», экспортирующего сельскохозяйственное сырье и рабочую силу.

Прибалтийский формат для Украины: деиндустриализируй и спекулируй

Хотя отсутствие полноценного фондового рынка в Украине премьер-министр Денис Шмыгаль назвал «экономическим преступлением», это утверждение более чем спорно. Учитывая характер кризисных волн, которые накрывали Украину в результате дефолта в России 1998 года и мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, отсутствие развитого фондового рынка – это большое благо.

В условиях Украины, которая уже 30 лет находится в состоянии нестабильной «развивающейся экономики», столь нестабильный инструмент, как фоновый рынок, не кажется однозначным благом и предметом вожделения.

С учетом активнейшего участия правительственных и частных финансовых структур из США, можно предположить, что фондовый рынок Украины будет выстроен по образцу Прибалтийских республик. Торговые, расчетно-клиринговые и депозитарные системы рынка ценных бумаг находятся на достаточно высоком уровне в Эстонии, Латвии и Литве. При этом их рынки ценных бумаг управляемы и полностью интегрированы в один из крупнейших рыночных конгломератов NASDAQ OMX Group – американской компании, владеющей фондовой биржей Nasdaq и еще восемью европейскими биржами.

По итогам мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, экономика прибалтов пробила вершину мировых рейтингов, обрушившись более чем на 16%. Абсолютный мировой рекорд по спаду ВВП установила Латвия: в 2009 году ВВП здесь упал на 17,8%. Такие результаты Прибалтийских государств были обусловлены рядом причин, но важнейший фактор – последствия глубокой, системной и необратимой деиндустриализации экономики.

Бывшие прибалтийские индустриальные гиганты, такие как Рижская автобусная фабрика, Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ», «Радиотехника», «Альфа», Даугавпилсский завод химического волокна и другие не пережили приватизации 90-х. Однако и уцелевшим после шоковых реформ предприятиям не нашлось места в новой экономической реальности. При столь развитом, многофункциональном и продвинутом фондовом рынке почему-то не удалось найти инвесторов для Рижского вагоностроительного завода, последняя большая кампания по поиску эффективного собственника для завода провалилась в 2015 году.

Впрочем, прибалты, по крайней мере, получили членство в Евросоюзе.

В случае выстраивания фондового рынка Украины по прибалтийскому сценарию и превращение его в спекулятивный инструмент глобальных финансовых игроков, украинцам никаких утешительных членских статусов в ЕС не предоставят.

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Уолл-стрит по-украински: зачем американцы курируют создание фондового рынка обновлено: 27 января, 2021 автором: Redactor