Реперка alyona alyona вперше показала своє татуювання між грудьми

Також співачка має натільні малюнки на руках та спині.

Співачка розповіла, що перше татуювання подарувала собі на 24-й день народження. В Баришівського місцевого майстра набила знак зодіаку. Втім, сталося так, що тату розпливлося через неправильне виконання роботи. Після невдачі дівчина хотіла вивести зображення, проте їй порадили зробити поверх нього нове. Так на спині зірки з’явилося дерево.

“Відпочиваючи з Жанною в Барселоні, мені написала місцева дівчинка з Тернополя, яка там працює тату-майстром з пропозицією зробити щось у неї. Ми подумали – що нас об’єднує, і вирішили, що це рибка – назва мого першого популярного треку і знак зодіака Жанни. Так з’явилася рибка” Але з часом…

Захотілося щось особливе, щось для себе. Я побачила в однієї дівчинки з Латинської Америки тату між грудей – суцвіття. І подумала – з моєю формою грудей буде круто зробити й собі щось там. Я називаю це сухостій, хтось – калиною чи ягодами на гілці. Але менi то дуже подобається, – зазналила Альона

І пообіцяла – якщо буде багато коментарів, продовжить цю історію. Отож гортайте галерею, аби побачити її найпотаємніше тату.