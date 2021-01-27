Apple випустила iOS 14.4 і iPadOS 14.4 для всіх

Компанія Apple випустила оновлення iOS 14.4 і iPadOS 14.4 з функцією класифікації Bluetooth-пристроїв і повідомленнями про встановлення неоригінальної камери після ремонту.

Оновлення iOS 14.4 містить невеликі зміни в додатку Камера, а також виправляє помилки, пов’язані із затримкою введення з цифрової клавіатури.

Повний список нововведень наведено нижче: