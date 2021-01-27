Apple випустила iOS 14.4 і iPadOS 14.4 для всіх

Компанія Apple випустила оновлення iOS 14.4 і iPadOS 14.4 з функцією класифікації Bluetooth-пристроїв і повідомленнями про встановлення неоригінальної камери після ремонту.
Оновлення iOS 14.4 містить невеликі зміни в додатку Камера, а також виправляє помилки, пов’язані із затримкою введення з цифрової клавіатури.
Повний список нововведень наведено нижче:
- Додаток Камера тепер розпізнає QR-коди меншого розміру;
- Користувач може класифікувати тип Bluetooth-пристрої в налаштуваннях для правильної ідентифікації гаджетів при звукових повідомленнях;
- Користувачі iPhone 12 отримають повідомлення, якщо в їх смартфоні буде встановлена неоригінальна камера Apple після ремонту.