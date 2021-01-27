В Іспанії сталася серія землетрусів

Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що в країні сталася серія землетрусів.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

За його словами, землетруси були зафіксовані у вівторок увечері недалеко від міста Гранада. Санчес закликав жителів зберігати спокій і виконувати вказівки влади.

Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (EMSC), в свою чергу, відзначає, що епіцентр катаклізму знаходився в 11 кілометрах від Гранади.

Varios terremotos hacen temblar Granada de nuevo esta noche. Me hago cargo de la preocupación de miles de personas. Es momento de mantener la serenidad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias. Confiemos en que pronto recuperen la normalidad.#TerremotoGranada

— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) January 26, 2021

Магнітуда землетрусів склала чотири бали і більше. Про постраждалих і руйнування не повідомляється.

Todo muy normal con Granada y sus terremotos #TerremotoGranada pic.twitter.com/8MAFQJ2Ei4

— SERGIO RODRÍGUEZ (@sergitoo200) January 26, 2021

Espero que toda la gente del #TerremotoGranada estén bien pero esto es justo lo que no hay que hacer en una situación así.

Aunque parezca raro, donde los terremotos son habituales te preparan y te enseñan a meterte debajo de una mesa y aguantar. Esa es la mejor opción https://t.co/qr0KedQ1jF

— Carlos Mingarro Jr ® (@Mingazu) January 27, 2021

Раніше потужний землетрус магнітудою 7 балів стався в районі Південних Шетландських островів, які знаходяться між Південною Америкою і Антарктидою. Поштовхи зафіксовані на глибині 40 кілометрів.