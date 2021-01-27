Меттью Перрі розчулив фанатів фото з новим домашнім улюбленцем

Меттью Перрі представив підписникам в Instagram свого нового друга – цуценя пуделя на ім’я Альфред. Зірка серіалу «Друзі» поділився фотографією, на якій тримає вихованця на руках.

«Це я і Альфред Дадлі Перрі. Хто з нас симпатичніший? Не відповідайте», – підписав пост Меттью.

У своєму повідомленні Перрі також дав посилання на акаунт, присвячений його собаці, на який вже підписалися майже 77 тисяч користувачів. На сторінці Альфреда Меттью викладає милі фотографії вихованця з кумедними підписами. «Я що, хороший хлопчик?» – написав актор у біо нової сторінки у своїй впізнаваній манері.