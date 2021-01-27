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Годинники Apple Watch отримали нові функції у watchOS 7.3

27.01.2021

Apple випустила оновлення для кількох своїх операційних систем. Зокрема, для Apple Watch – watchOS 7.3 містить нові функції, покращення та виправлення помилок. А також було випущено патч безпеки.

Що з’явилося у watchOS 7.3:

  • циферблат «Єдність» створений на відзнаку афроамериканської історії і натхнений кольорами Панафриканського прапора. Цей циферблат змінюється протягом дня під час руху, утворюючи унікальний для вас екран;
  • «Час прогулянки» для підписників Apple Fitness+ — це аудіосервіс у програмі «Тренування», де гості діляться мотивуючими історіями, поки ви йдете;
  • програма ЕКГ на Apple Watch Series 4 або пізніших моделях тепер доступна в Майотті, Таїланді, Японії та Філіппінах;
  • сповіщення про порушення серцевого ритму в Майотті, Японії, Тайвані, Таїланді та Філіппінах;
  • виправлення помилки, через яку за ввімкнутого масштабування іноді переставали відповідати Центр керування та Центр сповіщень.
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