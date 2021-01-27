Годинники Apple Watch отримали нові функції у watchOS 7.3

Apple випустила оновлення для кількох своїх операційних систем. Зокрема, для Apple Watch – watchOS 7.3 містить нові функції, покращення та виправлення помилок. А також було випущено патч безпеки.
Що з’явилося у watchOS 7.3:
- циферблат «Єдність» створений на відзнаку афроамериканської історії і натхнений кольорами Панафриканського прапора. Цей циферблат змінюється протягом дня під час руху, утворюючи унікальний для вас екран;
- «Час прогулянки» для підписників Apple Fitness+ — це аудіосервіс у програмі «Тренування», де гості діляться мотивуючими історіями, поки ви йдете;
- програма ЕКГ на Apple Watch Series 4 або пізніших моделях тепер доступна в Майотті, Таїланді, Японії та Філіппінах;
- сповіщення про порушення серцевого ритму в Майотті, Японії, Тайвані, Таїланді та Філіппінах;
- виправлення помилки, через яку за ввімкнутого масштабування іноді переставали відповідати Центр керування та Центр сповіщень.