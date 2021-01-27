В Україні з’явилися нові дорожні знаки: що потрібно знати водіям

В Telegram-каналі прес-служба КМДА повідомляє, що у місті Київ встановили нові дорожні знаки 1.40 “зміна покриття”. Вони попереджають, що потрібно зменшити швидкість руху, адже попереду на водія чекає зміна дорожнього покриття.

У повідомленні йдеться: “Ділянки з різним дорожнім покриттям є аварійно небезпечними, адже мають різний коефіцієнт зчеплення і різну ступінь деформації. Це може привести до втрати водієм контролю над автомобілем”.

Знаки 1.40 вже встановлені на Подільському узвозі, вулицях Богомольця, Шовковичній та Великій Васильківській.