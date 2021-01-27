Стало відомо, скільки людей в Україні помирають через серцево-судинні захворювання

В Україні до 67% смертей громадян настають саме через серцево-судинні захворювання

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає Depo.ua.”Серцево-судинні захворювання є причиною переважної більшості смертей, які фіксуються в Україні щороку. До 67% смертей настають через серцево-судинні захворювання”, – наголосив він.

Також Степанов пояснив, що вважається серцево-судинним захворюванням:

ішемічна хвороба серця (серцеві напади);

інсульт;

підвищений артеріальний тиск (гіпертонія);

захворювання периферичних артерій;

ревматична хвороба серця;

вроджені хвороби серця;

серцева недостатність.

“Найчастіше причиною таких захворювань є наша поведінка і звички – куріння, недостатня фізична активність, нездорове харчування та надмірне вживання алкоголю”, – зауважив міністр.

За його словами, впродовж 2019 року було проліковано 2 млн 622 тис. українців із серцево-судинними захворюваннями.

“У той же час, кількість людей, які пішли із життя саме через серцево-судинні захворювання, становить 138 тисяч… За 2019 рік від інсульту в країні померло 26 409 пацієнтів”, – уточнив він.