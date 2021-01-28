Періс Хілтон зробить штучне запліднення, аби отримати королівську двійню

Американська акторка, співачка і світська левиця Періс Хілтон, якій 39, зібралася вперше стати мамою

Про це вона повідомила в подкасті The Trend Reporter, передає Depo.ua.

Хілтон вже почала процедуру штучного запліднення. Вона вирішила зачати дитину таким чином, бо тільки так вона може бути впевнена, що у неї народяться близнята: хлопчик і дівчинка.

“Ми робимо ЕКО, тому що так я можу вибрати близнюків, якщо захочу”, – пояснила зірка.

Періс у її прагненні стати мамою підтримує її бойфренд- бізнесмен Картер Реума: вона назвала його “хлопцем своєї мрії” і заявила, що він на 100% саме той, хто їй потрібен.

Зазначимо, пара знайома вже 10 років, проте романтичні стосунки у них розпочалися у 2019-му.