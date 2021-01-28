Палив волосся і бив пательнею: на Київщині гість до смерті закатував господаря

За фактом вбивства відкрито кримінальне провадження

У Київській області чоловік до смерті закатував свого односельчанина. Після знущань злочинець всю ніч стеріг потерпілого, щоб ніхто не викликав медиків і поліцію. За повільною смертю чоловіка спостерігала дружина, однак не змогла йому допомогти.

Увечері до будинку Алли та Руслана прийшли непрохані гості – двоє мешканців села, один з яких вже відбув кілька термінів у в’язниці. Під час застілля жінка поскаржилась, що чоловік часто б’є її, передають fakty.

Після цього злочинець схопив із пічки пательню та кілька разів ударив Руслана по голові.

Екс-в’язень Олександр вирішив провчити господаря будинку. Спочатку він вдарив йому кулаком в обличчя та гамселив ногами. Після цього злочинець схопив із пічки пательню та кілька разів ударив Руслана по голові. Потім дістав запальничку і спалив йому волосся.