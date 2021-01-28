У столиці викрили мережу шахрайських кол-центрів

В одному з ТЦ у Солом‘янському районі Києва активісти викрили цілий штат аферистів, які під виглядом інвестиційних консультантів «розводили» людей в інтернеті. Шахраї поважно кличуть себе консультантами гри на біржі, а свою фірму – інвестиційною компанією. Однак насправді це звичайні аферисти, які привласнювали кошти громадян, користуючись їхньою довірою.

Днями на Солом’янці у торговому центрі «Мармелад» зафіксували чергове угруповання офісних інвест-шахраїв. Вони називають себе консультантами, які працюють у певній компанії і нібито надають якісь поради – дистанційно, онлайн або в іншому форматі.

Про що йдеться? Громадськими організаціями було здійснено спільний рейд із залученням працівників поліції. Правоохоронці й активісти провели спецоперацію із затримання осіб, що займаються інвестиційним шахрайством.

У чому воно проявлялося? Ті люди, які ставали жертвами шахрайської схеми, переказували кошти на рахунки певних компаній, але забрати ці кошти, навіть отримавши якісь дивіденди чи виграші, вони просто фізично не могли. Це підтверджують відповідні листи, отримані в ході спецоперації з вилучених телефонів цих працівників.

Потім люди починають ставити питання: а чому ж я не можу забрати свої гроші? І ці «працівники», які їх до того часу консультували і домагалися того, щоб людина, довірою якої вони зловживають, передала кошти, втрачають до жертв інтерес і перестають з ними комунікувати. Так ставалося практично з кожним клієнтом, що вкладав кошти в цю інвесткомпанію.

«Заганяєте мене в борги, заманили і кинули, бог вам суддя, поверніть мої гроші!», «Чому ви мовчите?», «Скільки всього платежів – тільки у ваш бік, і суми постійно зростають, а я жебракую, мені не прийшло ані копійки», – ось типові смс-повідомлення від обдурених вкладників. У відповідь – суцільний ігнор.

Компанія мала назву «Energy-Market», але я не впевнений, що вона – єдина. Мені здається, там були сотні незрозумілих компаній, аферисти представлялися телефоном представниками різних фірм, і це їм допомагало маніпулювати довірою людей.

Хочу також зауважити, що працівники поліції вилучили купу мобільних телефонів. Також були зафіксовані картки Beeline, це свідчить про те, що у цій ситуації є й російський слід. Працювали там люди непорядні, тим паче у кількох псевдоконсультантів були виявлені амфетаміни та інші наркотичні засоби.

Це дає розуміння величезних масштабів афери, адже в офісі було цілих 6 приміщень, де працювали люди, і близько 200 працівників. Крім того, правоохоронці зафіксували значні обсяги «чорної бухгалтерії», вилучили кошти в гривнях та інших валютах, що свідчить про те, що співробітники отримували чорний «кеш», розписуючись у незаконних накладних.

Чому я вирішив записати цей блог? Тому що хочу убезпечити тих людей, які можуть піти на поводу у таких шахрайських компаній. Вони вам телефонують, умовляють, як тільки ви даєте якісь кошти – починають вас доїти, а потім кидають, як непотріб.

Напевно, всі пам’ятають піраміду «В2В». Тоді розслідувачі, громадські активісти закликали всіх не ставати учасниками шахрайської схеми. Тим паче вона все одно потім обвалилася.

Дані онлайн-інвестиції – теж нелегальні. Не ведіться на вмовляння таких аферистів! Якщо ви стали мимоволі чи опосередковано учасником шахрайства з інвестиційним банкінгом і бачите, розумієте, що ця схема – злочинна, одразу ж звертайтеся до поліції або до Служби безпеки України. Це допоможе розкрити злодіїв.

Адже, зауважу, ця проблема – систематична. У Києві діють десятки або навіть сотні офісів, які активно продукують шахрайську діяльність. Вони охоплюють країни Європи, Азії, Америки. І це підтверджується даними вилучених листувань. Тому усіх закликаю не стояти осторонь, а зупиняти цих аферистів!

Нагадаю, масштабне затримання працівників шахрайської компанії відбулось 18 січня у столичному ТРЦ «Мармелад». Участь в операції брали полісмени та кіберпол. Правоохоронців на місце події викликали правозахисники ГО «Стоп корупції».