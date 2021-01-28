Відеокарти подорожчають ще сильніше, на цей раз через зростання цін на пам’ять

Початок поточного року має, на думку багатьох галузевих аналітиків, характеризуватися зростанням цін на мікросхеми оперативної пам’яті, і використовувана при виробництві відеокарт GDDR6 не стане винятком. Китайські джерела стверджують, що вже в другій половині лютого ціни на відеокарти виростуть в черговий раз.

За словами ресурсу MyDrivers, ціни виростуть як на пам’ять типу GDDR6, так і на пам’ять типу GDDR5, поширену в складі багатьох відеокарт різних поколінь. Вже на початку поточного кварталу ціни на відеокарти були підвищені виробниками через подорожчання мікросхем пам’яті, а після китайських новорічних канікул, які завершаться 17 лютого, підвищення цін відчується на широкому асортименті графічних карт.

Величина приросту цін поки не уточнюється, але найбільше постраждають найновіші серії NVIDIA GeForce RTX 30xx та AMD Radeon RX 6000, оскільки вони використовують більш дорогу та рідкісну пам’ять типу GDDR6. Старші відеокарти сімейства Ampere використовують пам’ять типу GDDR6X, яка випускається тільки компанією Micron, і взаємини двох компаній трохи інакше впливають на цінову політику. Тут більшою мірою проявляється дефіцит самих графічних процесорів, а не мікросхем пам’яті. Зростуть ціни й на ноутбуки, що оснащуються дискретними графічними адаптерами.