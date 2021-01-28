Через снігопад ввели обмеження на в’їзд до Одеси

Через негоду тимчасово обмежено рух вантажівок до Одеси, це контролюють патрульні поліцейські на чотирьох автодорогах. Про це повідомили у пресслужбі МВС України, передає УНН.

“У зв’язку із ускладнення погодних умов тимчасово обмежено рух вантажного транспорту до міста Одеси”, – йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські контролюють рух великовагових автівок на автодорогах:

М 05 Київ — Одеса;

М 15 Одеса — Рені;

М 14 Одеса — Мелітополь;

М 16 Одеса — Кучурган.

Місця відстою для вантажівок передбачено на територіях АЗС.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

“Врахуйте цю інформацію, аби уникнути незручностей”, – порадили водіям у МВС.

Очікується, що у середу, 27 січня, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях випаде до 10-20 см снігу. За даними Укравтодору, на ранок уже сніжило у п’яти областях, однак, обмежень у русі транспорту та заторів на основних дорогах не було.