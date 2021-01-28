Повінь – зміна системи

Menu
Close

Через снігопад ввели обмеження на в’їзд до Одеси

28.01.2021

Через негоду тимчасово обмежено рух вантажівок до Одеси, це контролюють патрульні поліцейські на чотирьох автодорогах. Про це повідомили у пресслужбі МВС України, передає УНН.

“У зв’язку із ускладнення погодних умов тимчасово обмежено рух вантажного транспорту до міста Одеси”, – йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські контролюють рух великовагових автівок на автодорогах:

  • М 05 Київ — Одеса;
  • М 15 Одеса — Рені;
  • М 14 Одеса — Мелітополь;
  • М 16 Одеса — Кучурган.

Місця відстою для вантажівок передбачено на територіях АЗС.

Про зняття обмеження буде повідомлено додатково.

“Врахуйте цю інформацію, аби уникнути незручностей”, – порадили водіям у МВС.

Очікується, що у середу, 27 січня, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях випаде до 10-20 см снігу. За даними Укравтодору, на ранок уже сніжило у п’яти областях, однак, обмежень у русі транспорту та заторів на основних дорогах не було.

 

Читайте також:   Мінфін США ввів санкції проти КНДР
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *