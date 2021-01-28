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Кіноляпи у серіалі Бріджертони: Яких помилок припустився Netflix

28.01.2021

У популярному серіалі Бріджертони від Netflix глядачі виявили кіноляпи, які допустили творці проекту.

Користувачі соціальної мережі Twitter помітили, що в одній зі сцен, коли проїжджає кінний екіпаж, на дорозі можна побачити жовту розмітку. Але події серіалу розгортаються в 1813 році, за сто років до того, як на дорогах Великої Британії почали використовувати жовті лінії для обмеження паркування.

Також в епізоді, коли подруги Пенелопа та Елоїз гуляли вулицями Лондона без батьків, фанати серіалу помітили залізну кришку люка телекомунікаційного обладнання.

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