Кіноляпи у серіалі Бріджертони: Яких помилок припустився Netflix

У популярному серіалі Бріджертони від Netflix глядачі виявили кіноляпи, які допустили творці проекту.

Користувачі соціальної мережі Twitter помітили, що в одній зі сцен, коли проїжджає кінний екіпаж, на дорозі можна побачити жовту розмітку. Але події серіалу розгортаються в 1813 році, за сто років до того, як на дорогах Великої Британії почали використовувати жовті лінії для обмеження паркування.

Також в епізоді, коли подруги Пенелопа та Елоїз гуляли вулицями Лондона без батьків, фанати серіалу помітили залізну кришку люка телекомунікаційного обладнання.