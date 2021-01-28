Європа безнадійно відстала від Китаю в розвитку штучного інтелекту

Фахівці американського аналітичного центру Information Technology and Innovation Foundation склали рейтинг країн з розвитку штучного інтелекту (ШІ). Виявилося, що Китай наростив свої можливості і навіть випередив Європу.

За результатами оцінки Information Technology and Innovation Foundation, провідною країною по розробці штучного інтелекту стали США. Китай же зараз скорочує свій розрив зі Штатами. Європа відстає від обох країн.

Фахівці оцінювали 30 показників в шести категоріях по ШІ: таланти, дослідження, розробки, впровадження, дані і обладнання. В результаті США набрали 44,2 бали за 100-бальною шкалою, Китай – 32,3 бала, а Євросоюз – 23,5 бала.

В Китаю лідерство за кількістю найпотужніших суперкомп’ютерів світу.