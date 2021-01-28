Конкурсну пісню на «Євробачення-2021» відбиратиме журі

Національна суспільна телерадіокомпанія України оприлюднила на корпоративному сайті положення про відбір пісні для участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2021».

У 2021 році національного відбору, як у попередні роки, не буде. Учасник конкурсу від України визначається Суспільним. Як відомо, це гурт Go-A, який у 2020 році переміг на відборі з піснею «Соловей» (Solovey) і мав представляти Україну в Нідерландах. Оскільки конкурс скасували, НСТУ прийняла рішення залишити гурт представниками від України і в 2021 році.

Для «Євробачення-2021» Go-A має написати нову пісню.

До 24:00 29 січня 2021 року гурт має надати для відбору пісні для участі в пісенному конкурсі «Євробачення-2021» не менше ніж дві композиції.

Для кожної пісні учасник надає фонограму (допускається демо-версія), назву, текст та описову інформацію про ідею пісні, надсилаючи їх на електронну адресу Суспільного [email protected]

Далі журі буде оцінювати пісню та ставити бали протягом одного робочого дня після подання пісень гуртом.

До складу журі входять 3 експерти – авторитетні фахівці у сферах музики та музичної індустрії – та 2 представники Суспільного.

Журі здійснює оцінювання пісень за такими критеріями:

оригінальність ідеї;

композиція і драматургічна якість;

актуальність теми;

потенціал для шоу.

До 10 березня на сайті Суспільного мають опублікувати офіційну інформацію про пісню, з якою гурт Go-A представлятиме Україну на «Євробаченні-2021».

Нагадаємо, через поширення COVID-19 у березня 2020 року «Євробачення-2020» скасували.

Частина країн-учасниць приняли рішення, що їхні представники виступлять у наступному році. Україна серед них. Гурт Go_A представлятиме Україну на «Євробаченні-2021». Для цього їм потрібно буде написати нову пісню.

Організатори «Євробачення-2021» розробили чотири варіанти проведення конкурсу.

Відомо, що Роттердам стане містом-господарем «Євробачення-2021». Дизайн сцени для «Євробачення-2020» повернеться у 2021 році. Шанталь Янзен, Ян Сміт, Едсілія Ромблі та Ніккі де Ягер (Nikkie Tutorials) повернуться в ролі ведучих в 2021 році. Також тема 65-го пісенного конкурсу Євробачення залишиться без змін — Open Up («Відкривайся»).

В «Євробаченні-2020» візьме участь 41 країна. 18 травня 2021 року стартує перший півфінал, 20 травня – другий півфінал, 22 травня – фінал.

Фото: Instagram go_a_band