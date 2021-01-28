Hyundai розсекретила новітню версію популярного Tucson

Hyundai продемонструвала новий компактний кросовер Tucson N Line.

Повідомляється, що авто є максимально продаваним на ринку Європи. Зараз фірма показала спортивну версію цієї моделі.

Tucson N Line вийде у продаж весною 2021-го року. Він різниться від класичної версії Tucson вищою та ширшою радіаторною решіткою. Автомобіль отримав нові бампери та повітрозабірники, чорні елементи на кузові, 19-дюймові легкосплавні диски та більш помітні вихлопні труби.

У салоні авто на кріслах з’явилися логотипи N з червоною контрастною прострочкою. До того ж унікальною рисою стали чорна оббивка стелі та металеві педалі.

Крім того, спеціалісти компанії Hyundai перепрограмували запасні стійкі (адаптивні) амортизатори, що вплинули на керування Tucson.