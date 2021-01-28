Вчені назвали ефективний спосіб знизити тиск без ліків

Початкова стадія гіпертонії успішно лікується нескладними вправами.

Про користь фізичних вправ говорилося настільки багато разів, що можна б було і не торкатися цієї теми, якби не чергове відкриття вчених. На цей дослідники з Канади довели дослідним шляхом, що регулярний стретчинг або розтяжки, здатні привести в норму кров’яний тиск без жодних медикаментів.

Пояснюється це тим, що вправи на розтяжку зачіпають і кровоносні судини, що робить їх більш гнучкими і покращує кровотік. Відповідно, знижується тиск. Особливо ефективно це в початковій стадії гіпертонії.

Професор Філіп Чілібек, що пов’язав тиск і вправи на розтяжку, рекомендує для досягнення кращого результату займатися регулярно по 30 хвилин кожного дня. І вже ніяк не менше 10 хвилин три рази на тиждень, інакше ніякої користі не буде.

Розтяжка добре підходить для опрацювання м’язів, що не використовуються в звичайному житті, в яких виникають застійні явища. Особливо, якщо в житті не вистачає фізичної активності. Даний метод корисний і для схуднення.

“На ранній стадії артеріальної гіпертензії ефект від занять спортом можна порівняти з прийомом ліків: півгодинне фізичне навантаження дозволяє знизити тиск в середньому на 10 міліметрів ртутного стовпа”, – повідомляє ендокринолог, дієтолог, фахівець зі спортивної медицини Олексій Калінчев.

Вправи можна вибирати на свій смак і виконувати їх в комфортному для себе режимі. Головне – регулярність.

: Діалоги