Трансгендер Елліот Пейдж вирішив розлучитися з дружиною після трьох років шлюбу

Після трьох років відносин актор-трансгендер Елліот Пейдж оголосив про розлучення з танцівницею Еммою Портнер. Виявилося, пара розлучилася ще влітку минулого року. Зірка серіалу «Академія Амбрелла» подав документи до суду Манхеттена, повідомляє Daily Mail.

«Після довгих роздумів і ретельного обговорення ми прийняли важке рішення про розлучення після нашої розлуки минулого літа. Ми дуже поважаємо один одного і залишаємося близькими друзями», – розповіло екс-подружжя.

При цьому Емма Портнер підтримувала камінг-аут зірки фільмів «Джуно» і «Початок». У грудні Еллен Пейдж заявила, що вона є трансгендером та квіром. З тих пір вона називає себе Елліотом і попросила звертатися до неї в чоловічому роді.

Подружжя розлучилося до того, як Елліот Пейдж повідомив світові про свою небінарність та трансгендерність. Портнер і Пейдж почали зустрічатися чотири роки тому, а рік по тому таємно оформили шлюб. У той час Пейдж вважав себе дівчиною і лесбіянкою.