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На Житомирщині організована група заробляла на відео зі сценами катувань

28.01.2021

Відео виготовлялося за розробленими організатором «сценаріями».

Житомирською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт за фактом виготовлення та розповсюдження відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 300 КК України), передає офіційний сайт ОГП.

Досудовим розслідуванням встановлено, що організована злочинна група у складі п’яти осіб здійснювала незаконну діяльність з виготовлення та розповсюдження через Інтернет відеороликів, які містять пропаганду культу насильства та жорстокість. Зокрема, відео виготовлялося за розробленими організатором «сценаріями», а Інтернет-глядачі обирали і проплачували за встановленим тарифом сюжети з насильством – ударами батогом, побиттям кулаками, враженням струмом, вогнем тощо. Протягом серпня 2018 – травня 2020 років організованою групою виготовлено та розповсюджено через Інтернет 27 таких відеофайлів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося Головним управлінням Нацполіції в області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань Нацполіції в області ДСР Нацполіції України.

Наразі Бердичівським міськрайонним судом розглядається справа щодо трьох осіб, які, застосовуючи насильство, утримували чоловіка у неволі та примушували його зніматися у створеному відеоблозі.

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