Чехия полностью запретила въезд в страну иностранцам

ВЧехии вступают в силу ограничения на въезд в страну для иностранцев. При этом на граждан Чехии новые ограничения не распространяются.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики.

Так, вне зависимости от того, в какой из зон по распространению коронавируса находится государство, въезд в Чехию для иностранцев запрещен со всех стран. Это связано с пандемией коронавируса, ограничения введены по 14 февраля включительно. При этом граждане Чехии смогут въезжать в страну.