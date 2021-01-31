В Ісландії блогер помітив аномальні хмари (фото)

В Ісландії у небі помітили перламутрові хмари – унікальне явище, яке сподобалося користувачам соціальної мережі.

: Instagram-акаунт блогера Хордіра Крістліфсона

Цей рідкісний оптичний феномен, обумовлений дифракцією світла на частинках водяної пари – перламутрові хмари, при якому тонкі хмари, що знаходяться поблизу Сонця, фарбуються в спектральні кольори.

Підписникам блогера сподобалося це явище і вони писали своє захоплення в коментарях.

“Це взагалі реально?”, “Чудово”, “Щось неможливе”, “Фантастика!”, “Справжня краса”,

– писали користувачі.