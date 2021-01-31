Netflix тестує нову функцію

Про це повідомляє Engadget, передає Укрінформ.

У окремих користувачів у вікні перегляду контенту на Netflix з’явиться значок годинника. Якщо його торкнутися, можна поставити таймер на 15, 30 або 45 хвилин, а також встановити ліміт на кінець фільму чи серіалу, який переглядається. Програма припинить відтворювати відео на моменті, який вказав користувач.

За інформацією The Verge, якщо тестування завершиться успішно і користувачі позитивно відреагують на нову функцію, компанія планує розповсюдити її і на інших пристроях (поки що таймер сну доступний лише у профілях дорослих).

Багато інших додатків мають таймери сну, як-от Spotify, зазначає видання. Якщо користувач часто засинає під час перегляду Netflix, нова опція може допомогти уникнути пробудження без зменшення заряду акумулятора на пристрої. Також стане простіше зберегти момент серіалу, на якому зупинився, оскільки показ епізодів не продовжуватиметься, поки користувач спить.

: Укрінформ