В Україні збільшили норми випромінювання для базових станцій мобільного зв’язку

Мінцифри повідомляють що в Україні збільшуються норми випромінення для базових станцій мобільного зв’язку. Зазначені санітарні норми наблизять до норм ЄС в рамках розвитку Єдиного цифрового ринку. Це дозволить покращити якість зв’язку та інтернету. Також зазначається, що нові норми безпечні для здоров’я людей.

Випромінювання станцій збільшили з 10 мкВт/см² до 100 мкВТ/см². Для порівняння, в Європі цей показник складає 100 мкВт/см², а в США – 1000 мкВт/см².

Що зміниться

Підвищені норми мають забезпечити:

покращений рівень сигналу на території, де вже є покриття;

більший радіус дії базових станцій (покриття буде розширено);

на чинних локаціях додадуть нові діапазони, що підвищить якість зв’язку та дасть змогу застосовувати нові технології.

Чи не нашкодить людям

Звісно, ні. Аби переконатись у цьому Міністерство цифрової трансформації провело власне дослідження з вимірюванням випромінювання базових станцій. Заміри проводили спільно з Українським державним центром радіочастот. Дослідження довело, що такі частоти є абсолютно безпечними для здоров’я людей.