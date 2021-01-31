На Одещині карета швидкої, яка їхала до породіллі, застрягла у заметах: померла новонароджена дитина

Новонароджена дівчинка померла ймовірно через невчасно надану медичну допомогу: до її матері, у якої почалися передчасні пологи, “швидка” через замети приїхала із запізненням

Про це повідомляє Depo.Херсон з посиланням на видання Думская.

“Швидку” викликали з сіла Нові Шомполи, де у жінки, яка з іншого села приїхала у гості до співмешканця почалися передчасні пологи. “Швидка” виїхала, але застрягла в заметах. До породіллі дісталися співробітники ДСНС. Жінка вже народила, пологи приймав співмешканець.

Видання зазначає, що дані про смерть новонародженої дитини різняться: у поліції кажіть, що дівчинка народилася живою, а померла вже після того, як її та матір доставили до Лиманського районного пологового будинку. Медики стверджують, що дитина народилася мертвою.