Повінь – зміна системи

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В Конгрессе США обнаружили «внутренних врагов»

31.01.2021

Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси захотела получить из бюджета больше финансирования на обеспечение безопасности в Капитолии и его защиту от «внутренних врагов».

Об этом сообщает Оxu.az со ссылкой на The Independent.

Парламентарий заявила, что после штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа все больше конгрессменов беспокоятся о собственной безопасности. Пелоси уверена, что существует не только внешняя, но и внутренняя угроза. Это является основанием для увеличения расходов на систему безопасности здания конгресса, считает она.

Спикер не назвала точную сумму финансирования, которое рассчитывает получить, и кого считает «внутренними врагами».

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