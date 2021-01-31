В Китае казнили экс-главу госкомпании за коррупцию и многоженство

В Китае привели в исполнение смертный приговор бывшему председателю государственной компании по управлению активами China Huarong за взяточничество, растрату и многоженство.

Об этом сообщает Оxu.az со ссылкой на Центральное телевидение КНР.

«Народный суд средней ступени Тяньцзиня в соответствии с утвержденной законом процедурой привел в исполнение смертный приговор в отношении Лай Сяоминя», — говорится в сообщении Центрального телевидения Китая.

Лай Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января. Суд постановил, что он незаконно растратил более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов), получил взятки на 1,79 млрд юаней (примерно 280 млн долларов), а также долгое время сожительствовал с другими женщинами, хотя у него была жена.

Китайские СМИ пишут, что у Лай Сяоминя было более 100 квартир и столько же любовниц. По некоторым сообщениям, он устраивал своих возлюбленных на высокие посты в 33 предприятиях, работающих под эгидой госкомпании по управлению активами.

Расследование против него началось в 2018 году, и тогда же его сняли с должности и исключили из партии. В 2020-м в документальном фильме Центрального телевидение Китая он признался, что хранил деньги, драгоценности и другие активы в пекинской квартире, которую назвал «супермаркет».