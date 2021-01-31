Вчені з Сингапуру оприлюднили технологію розумних енергозберігаючих розеток

Хоча зараз існує безліч побутових приладів, які можна віддалено контролювати та управляти ними через Інтернет, кожна з них повинна включати спеціалізовану електроніку Інтернету речей (IoT). Але інженери створили більш просту систему, яка переміщує цю електроніку в розетки будинку.

Ця технологія, відома як система інтелектуальних електричних розеток — SEOS, розробляється командою з Національного університету Сінгапуру. Віна включає в себе мережу «розумних» лицевих панелей, які замінюють ті, що зараз встановлені на електричних розетках в будівлі, а також наклейки NFC (зв’язок ближнього радіусу дії), які наклеюються на вилку на шнурі живлення кожного пристрою. Всі розетки в будівлі підключені через Wi-Fi до центрального серверу.

Коли одна з вилок вставляється в одну з розеток, зчитувач NFC в цій розетці може ідентифікувати пристрій за унікальним кодом на наклейці. Потім сервер шукає електричні характеристики цього пристрою у базі даних. Згодом користувачі можуть включати та вимикати цей пристрій через Інтернет, просто включивши або вимкнувши розетку. Це означає, що, коли прилад не використовується, він взагалі не споживає струм. Зі звичайними розетками прилади, як і раніше, споживають електрику в режимі очікування.

За даними університету, встановлення системи SEOS повинно коштувати близько 80 доларів США за розетку, і ця технологія повинна знизити загальне енергоспоживання будівлі від розетки на 30-60 відсотків — залежно від розміру будівлі. Система SEOS також повинна знизити вартість побутової техніки та кількість вироблених ними електронних відходів, оскільки кожен пристрій не повинен мати власну електроніку IoT.

«Ця розробка призначена не тільки для будівель або власників будівель», — говорить провідний вчений, доц. Проф. Санджіб Кумар Панда. «Це може принести користь зайнятим офісним працівникам, які, наприклад, поспішаючи на роботу забули вимкнути праску. Або літнім людям, що живуть на самоті. Розумні розетки дозволять будь-якому віддалено перевірити роботу пристроїв і керувати ними».

: Національний університет Сінгапуру