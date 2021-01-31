У Microsoft визначилися з терміном релізу наступної версії Windows 10

Компанія Microsoft зараз доводить до пуття наступний великий оновлення своєї фірмової операційної системи Windows 10 перед релізом. Точної дати релізу Microsoft поки не називала і в мережі ходили найрізноманітніші чутки, аж до раннього випуску в березні.

Тепер Microsoft визначилася з цим питанням. В офіційній документації з’явився прозоро певний термін випуску Windows 10 21H1 – червень 2021 року. Це помітно пізніше, ніж спочатку очікуваний реліз в травні. Не можна виключати і інше трактування замітки в документації – анонс відбудеться в травень, а масовий запуск для великого числа користувачів – в червні.

За попередніми даними, Windows 10 версія 21H1 буде випущена у вигляді пакету оновлень і нововведення активуються за допомогою спеціального ключа. Точно так же поширюється жовтневу версію Windows 10 20H2, в результаті перехід з Windows 10 May 2020 Update (версія ОС під номером 2004) на Windows 10 October 2020 Update займає всього кілька хвилин.

Як і жовтневе оновлення, нова версія Windows 10 21H1 принесе поліпшення «під капотом», мало помітні простим користувачам, підвищення загальної якості ОС і усунення помилок.