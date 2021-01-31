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У Microsoft визначилися з терміном релізу наступної версії Windows 10

31.01.2021

Компанія Microsoft зараз доводить до пуття наступний великий оновлення своєї фірмової операційної системи Windows 10 перед релізом. Точної дати релізу Microsoft поки не називала і в мережі ходили найрізноманітніші чутки, аж до раннього випуску в березні.

Тепер Microsoft визначилася з цим питанням. В офіційній документації з’явився прозоро певний термін випуску Windows 10 21H1 – червень 2021 року. Це помітно пізніше, ніж спочатку очікуваний реліз в травні. Не можна виключати і інше трактування замітки в документації – анонс відбудеться в травень, а масовий запуск для великого числа користувачів – в червні.

За попередніми даними, Windows 10 версія 21H1 буде випущена у вигляді пакету оновлень і нововведення активуються за допомогою спеціального ключа. Точно так же поширюється жовтневу версію Windows 10 20H2, в результаті перехід з Windows 10 May 2020 Update (версія ОС під номером 2004) на Windows 10 October 2020 Update займає всього кілька хвилин.

Як і жовтневе оновлення, нова версія Windows 10 21H1 принесе поліпшення «під капотом», мало помітні простим користувачам, підвищення загальної якості ОС і усунення помилок.

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