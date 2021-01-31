В Україні випустили потужний автомобіль-сміттєвоз

Завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС випустив сміттєвоз з мультиліфтом і маніпулятором.

Про це повідомляє АвтоПортал з посиланням на пресслужбу виробника.



Як зазначається, багатофункціональний сміттєвоз АТ МЛ-2101 створили на шасі МАЗ-6312С5 (6х4). Машина призначена для роботи з контейнерами 3,2 куб. м отримало Кременчуцьке КАТП.

Для збільшення ефективності збору ТПВ та економії часу сміттєвоз у своєму складі має два контейнери місткістю 26 куб. м. Вантажопідйомність сміттєвоза становить 12 000 кг. Вантажопідйомність крюкового навантажувача — 15 000 кг.

Для збору контейнерів ТПВ обладнаний краново-маніпуляторною установкою, яка має дві гідравлічно-висувні секції, максимальний виліт стріли — 10 метрів. Вантажопідйомність на максимальному вильоті стріли 1200 кг.

Додатково сміттєвоз обладнаний снігоочисним відвалом. Ширина робочої зони при снігоочищенні — 2700 мм.