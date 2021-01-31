Целюліт: заходи екстреного реагування

Якщо вірити статистиці, целюліт спостерігається у 85-95% жінок середнього віку. Єдиного погляду на проблему в медичному співтоваристві не існує, та й більшість лікарів як і раніше не вважають целюліт проблемою. Про проблему, яка приховує жіночність, розповідає лікар-дерматовенеролог Ольга Копаниця.

Що таке целюліт

За наявності целюліту відбуваються структурні зміни в підшкірно-жировому шарі – це застійні явища в жировій тканині. Перший симптом целюліту – набряклий вигляд шкіри. Згодом жирові клітини починають групуватися у вузли – це друга стадія, для якої характерна поява так званого «ефекту апельсинової кірки». У міру збільшення вузлів поверхня шкіри стає нерівною, немов покрита горбинками.

Виникнення целюліту є результатом сукупності різних чинників – гормональних порушень, спадковості, неправильного харчування, етнічних особливостей тощо. І проблема ця актуальна, перш за все, для жінок. Причина такої вибірковості за статтю полягає в різній будові підшкірної жирової клітковини у чоловіків і жінок, а точніше, в розташуванні перегородок її сполучної тканини, розмірі жирових часточок і гормональному впливі.

Прийнято вважати, що целюліт виникає в основному у зрілому віці. Однак деякі помічають його прояви вже в 14 років. Одні представниці слабкої статі майже не мають цього косметичного недоліку протягом усього життя, в інших він різко прогресує після пологів, у третіх виникає тільки при вступі в період менопаузи. Так само немає закономірного або обов’язкового зв’язку між ступенем вираженості целюліту і надмірною масою тіла. Хоча у жінок з надмірною масою тіла целюліт виражений сильніше і з віком стає все помітнішим, ніж у худорлявих, однак і у струнких спортивних жінок може спостерігатися виражений целюліт. І якщо вже говорити про вплив маси тіла на ступінь проявів целюліту, то тут скоріше слід говорити про постійні різкі коливання ваги.

Прояви целюліту різноманітні. Крім нерівностей шкіри у вигляді ямочок і горбиків, частіше в області живота, сідниць, стегон, характерними ознаками також слугують холодна на дотик шкіра в зоні целюліту, менша чутливість шкіри стегон і сідниць до ультрафіолету (тобто, ці ділянки шкіри менше засмагають), а також поява помаранчевих плям при найменшій напрузі. З ростом числа підшкірних вузликів можливий навіть біль при дотику до них.

Клітини… у клітку!

Головне – вчасно розпочати нескладні заходи в домашніх умовах. Вони включають раціональне харчування, питний режим (вживання достатньої кількості рідини), природне очищення організму, фітнес, водні процедури, застосування антицелюлітних косметичних засобів. Крім того, рекомендовано пройти курс антицелюлітного (наприклад, медового) масажу, чергуючи його з курсом фізіопроцедур і мезотерапії. І тільки у важких, запущених випадках показана ліпосакція.

Щодо дієти, вона має полягати у скороченні споживання солі, цукру, жирів і молочних продуктів і у збільшенні споживання фруктів, овочів, злакових, бобових і вітамінів. Щодо фізичних вправ, то вони необхідні не тільки для «спалювання» жиру і підвищення м’язового тонусу. Навантаження здатні прискорювати обмін речовин, поліпшувати кровообіг і стимулювати глибоке дихання. З водних процедур рекомендовані ванни з морськими водоростями, душ Шарко.

Бій зовні

Антицелюлітні косметичні препарати можна застосовувати у вигляді гелів, кремів, термокремів, лосьйонів і масел (частіше з масажем). Ці засоби нерідко мають у складі екстракти плюща, кінського каштана, березової кори, кипариса і морських водоростей, які активізують струм лімфи, прискорюють позаклітинний обмін речовин, стимулюють кровообіг.

Салони краси, клініки естетичної медицини, спа-центри пропонують великий вибір фізіо- та косметологічних процедур для боротьби з целюлітом. Це – лімфодренаж, електроміостимуляція, целюлоліполіз, ендермологія, вакуумний масаж, світлопроменева терапія (терапія кольоровим світлом), обгортання водоростями, ультразвукова пульсотерапія, пресотерапія, мезотерапія тощо.

Важливим моментом у корекції целюліту є очищення всіх систем організму від шлаків, що важливо для профілактики формування нових «целюлітних» утворень в майбутньому.