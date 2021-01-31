Alyosha показала що робила на пляжі

Alyosha зі своєю сім’єю відпочиває в Єгипті. Зірка не часто ділилась знімками з відпочинку, лише іноді публікуючи селфі чи захід сонця.

Та цього разу у своєму Інстаграм співачка поділилась новим постом. На фото зірка позувала у соціальному купальнику незвичайного крою. Її волосся було розпущене, а на обличчі не було макіяжу.

Та головний акцент у публікації було на тому чим займалась Alyosha. Вона збирала сміття на пляжі. У руках артистка тримала цілий пакет різноманітних відходів, найбільше там було масок та пластмаси.

Під фото шанувальники були захоплені її вчинком. Адже більшість зірок лише засмагають, а вона займається хорошою справою.