Якісні рендери розкрили дизайн смартфона Samsung Galaxy Z Fold 3

нинішньому році компанія Samsung анонсує кілька нових смартфонів з гнучким дисплеєм, в тому числі модель Galaxy Z Fold 3. Якісні рендери цього апарату опублікував один з відомих мережевих інформаторів. м зображень став блогер Бен Гескін (Ben Geskin), раніше вже неодноразово публікував достовірну інформацію про підготовку мобільні новинки. Апарат Galaxy Z Fold 3 показаний з фронтальної і тильної сторін.

Як можна бачити, новинка отримає багатомодульні основну камеру, виконану в стилі Galaxy S21 Ultra. Вона нібито об’єднає три великих оптичних компонента, два елементи меншого розміру і спалах. Розмір зовнішнього дисплея, за чутками, складе 6,21 дюйма по діагоналі. Це дещо менше в порівнянні з пристроєм попереднього покоління, яке обладнане 6,23-дюймовою панеллю.

Основний гнучкий екран, що складається всередину корпусу, нібито матиме діагональ 7,55 дюйма проти 7,59 дюйма у попередника. Взаємодіяти з ним користувачі зможуть за допомогою фірмового пера S Pen. Ходять чутки, що в новинці Samsung може застосувати технологію камери, захованої за дисплеєм. На рендера також можна бачити фізичну кнопку управління в одній з бічних частин.