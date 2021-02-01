Водіям нагадали про популярний штраф поліції

Відсутність обов’язкового автострахування відповідно до чинного законодавства тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу. Про це повідомляє видання «Факти».

Крім того, штраф нараховується й коли страховка відсутня або прострочена, і якщо автомобілем керує людина, яка не вписана в поліс.

Сума штрафу становить від 25 до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Тож, у 2020 році водіям, які не оформили автоцивілку, доведеться сплатити:

— 425 грн – якщо ОСЦПВ оформлене, але не може бути пред’явлене працівнику поліції. Щоб уникнути такої ситуації, рекомендуємо оформляти електронний варіант або робити копію полісу;

— 850 грн – поліс прострочений понад п’ять днів або зовсім не оформлений.

Якщо ви вважаєте, що поліція виписала штраф незаконно, можна оскаржити справу в суді. Часто такі слухання вирішуються на користь водія, який зміг довести, що дії патрульних були неправомірними й порушили процесуальні норми.