На кордоні з Польщею затримано розшукуваного з 2015 р. українця, якого підозрюють у вбивстві

Прикордонники Львівського загону на пункті пропуску “Шегині” в ніч на неділю затримали українця за підозрою в умисному вбивстві, якого розшукують із 2015 року, повідомила прес-служба Державної прикордонної служби.

“Учора вночі до пункту пропуску “Шегині” прибув автобус польської реєстрації “Львів – Вроцлав”. Прикордонники Львівського загону одразу затримали чоловіка та повідомили про це співробітникам Нацполіції. Виявилося, що 40-річного українця розшукують правоохоронці Львівщини за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ст.115 КК “умисне вбивство”, – повідомили у прикордонному відомстві.

Повідомляється, що його розшукували з грудня 2015 року.

У Держприкордонслужбі додали, що чоловік, ймовірно, думав, що про нього забули, і вирішив сховатися в Польщі.

Прикордонники передали затриманого представникам Національної поліції.