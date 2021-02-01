7 найміцніших голлівудських пар, чиє кохання надихає

Скептики скажуть, що серед зірок справжнє кохання — це велика рідкість. Та ці пари доводять, що попри всі труднощі, завжди йдуть по життю пліч-о-пліч. Ось сім міцних голлівудських пар, для яких кохання — це назавжди!

Меріл Стріп і Дон Гаммер

Разом: 42 роки

Легендарна голлівудська акторка і талановитий скульптор одружилися ще у далекому 1978-му році. Вони досі щасливі разом і виховують чотирьох дітей. У своїх інтерв’ю Меріл наголошує, що її шлюб успішний через те, що вони із партнером чують один одного, обговорюють усі проблеми і шукають рішення разом.

Том Генкс та Ріта Вілсон

Разом: 32 роки

Том та Ріта стали подружжям у 1988-му році. Актор досі пише для коханої любовні записки, а вона називає його своєю другою половинкою. Пара має двох синів, а також виховує сина та доньку від першого шлюбу Тома. Вони вважають, що найголовнішими у стосунках є довіра і щирість.

Сара Джессіка Паркер і Метью Бродерік

Разом: 23 роки

Їхня історія кохання розпочалася у 90-х, коли обоє лише розпочинали свою кар’єру. Через 23 роки Сарі Джесіці та Метью вдалося залишитися таким ж закоханими. Нині вони проживають у Нью-Йорку, виховують сина і двох-доньок близнючок, які з`явилися на світ за допомогою сурогатної матері.

Вілл Сміт і Джада Пінкетт-Сміт

Разом: 23 роки

Цікаво, що Вілл та Джада святкують річницю весілля 31 грудня. Їхні стосунки завжди були під прицілом жовтої преси. Хтось каже, що у них відкритий шлюб, а інші називають найміцнішою парою Голлівуду. Як би там не було, пара досі разом, має закоханий вигляд та виховує сина і доньку.

Сінді Кроуфорд та Ренді Гербер

Разом: 22 роки

Вони почали зустрічатися у 1995-му, а вже через три роки Сінді сама зробила пропозицію Ренді. Пара вже 22 роки разом і має двох дітей. Їхні стосунки почалися із дружби, і модель часто говорить про те, що вийти заміж за найкращого друга було найправильнішим рішенням у її житті.

Кетрін Зета-Джонс та Майкл Дуглас

Разом: 20 років

Їм часто натякали на велику різницю у віці, але ця пара доводить, що вік не має ніякого значення, коли мова йде про кохання. На їхню долю випадало різне: Майкл боровся із раком, а Кетрін лікувалася від біполярного розладу особистості. Та все ж актори разом і виховують двох дітей-підлітків.

Бейонсе і Джей-Зі

Разом: 12 років

Ці двоє познайомилися 2002 року і довго приховували свій роман. Через шість років Бейонсе і Джей-Зі одружилися, але й досі мало розповідають про особисте. Напевно, недарма говорять, що щастя любить тишу.

elle.ua